بـ لوك أحمر.. أروى بإطلالة أهلاوية جريئة من حلقة اللاعب الزملكاوى طارق حامد

View this post on Instagram

لوك النهارده من حلقه الكابتن طارق حامد .. واحمر عشان انا اهلاويه 😎 @ramezgalalac @tarekhamed_3 Thanks to @dee_thebrand Styled by @joliefashionstudio Make up by @nadine_mohammad_7 Hair by @lasirenegroup @moe_shaheen1