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مرأة

بـ لوك أحمر.. أروى بإطلالة أهلاوية جريئة من حلقة اللاعب الزملكاوى طارق حامد

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة أروى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


تألقت أروى فى الصور بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الانظار ، مرتدية جيب باللون الاسود تاخذ تفصيلة جديدة قصيرة من الامام ، وطويلة من الخلف، ونسقت معها شراب شيفون، ونسقت معهما بلوزة باللون الاحمر اللامع.

وعلقت على الصورة قائلة:" لوك النهارده من حلقه الكابتن طارق حامد .. واحمر عشان انا اهلاويه ".

وانتعلت أروى حذاء صيفيا بسيطا باللون الاسود ذا كعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها الانسيابى منسدلة على كتفيها، واختارت "ماكياج" جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

ووقع الكابتن طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه..

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