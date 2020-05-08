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مكرم محمد أحمد: هيكل اقتص لنفسه من السادات ومبارك وقع في أخطاء كثيرة.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:12 م
السادات ومبارك
السادات ومبارك
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أسامة علي

كشف الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لماذا أُدرج الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل على قوائم الاعتقالات فى سبتمبر 1981، وعلاقته بالرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس الراحل حسنى مبارك.


وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال استضافته ببرنامج "رأى عام" المقدم عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى عمرو عبدالحميد، أن الكاتب الراحل هيكل، أساء إدارة علاقته بالرئيس السادات.


وأضاف مكرم محمد أحمد: الرئيس السادات وحرمه السيدة جيهان السادات كانا حريصين على كسب حسنين هيكل.


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ونوه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الرئيس السادات قال إن هيكل كان شاهدا على كثير من المواقف، ولا بد أن يكون له كادر خاص، معقبا: "عندما تصل الخلافات إلى حد الأزمة والمواجهة؛ تبقى السلطة سلطة، لأنها هى اليد المنفذة".


وأشار مكرم محمد أحمد إلى أن محمد حسنين هيكل حاول بل واستطاع القصاص لنفسه من السادات والرئيس الراحل حسنى مبارك من خلال كتابته، مؤكدا أن هيكل وقع في أخطاء كثيرة عندما أصبح القصاص هدفه.


واستطرد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن محمد حسنين هيكل كان يعتقد أنه لم يكن مدينا لحسنى مبارك بشيء، وحاول احترام العلاقة بينهما.

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