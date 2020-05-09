الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

يذكر أن "الفيفا" أقر في بيان رسمي صدر عنه أمس، الجمعة، استخدام التغييرات الخمسة شريطة أن تجرى في ثلاث لحظات توقف أو بين شوطي المباراة لمنع إهدار الوقت كما أكد تعطيل العمل بتقنية الفيديو فى دوريات العالم لفترة مؤقتة.



