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رياضة

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

السبت 09/مايو/2020 - 10:31 ص
عمرو الجنايني ومحمد
عمرو الجنايني ومحمد فضل
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يسرى غازى
تواجه اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة ورطة بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بيانا أقر فيه بتعطيل تفعيل تقنية الفيديو الـ "var" بعد عودة الدورى الممتاز فى حال صدور قرار باستئناف المسابقة المحلية.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجارى لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن قرار الفيفا الخاص بتعطيل تقنية الفيديو الصادر عن الفيفا سوف يتسبب فى أزمة للجبلاية بعد صدور قرار بإعادة الحياة إلى الدوري بقرار حكومي بعد التوقف الإجباري للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


وأضاف "اللجنة الخماسية تواجه فعليا أزمة مع الشركة الإسبانية ميديا برو التى يملكها تامر يسري بعد التعاقد لمدة 3 سنوات ونصف حيث إن العقد المبرم بينهما يشمل التعاقد على استقدام 6 سيارات خاصة بـ تقنية الفيديو لم يصل منها حتى الآن سوى 4 سيارات منها سيارتان مستعملتان ويتبقى مثلهما لم يتم إحضارها من قبل الشركة الإسبانية".

وتابع "لم يتم العمل بتقنية الفيديو سوى أسبوعين فقط فى الدورى المصري ووفقا لبنود العقد يتعين على اللجنة الخماسية المؤقتة سداد الأقساط الخاصة بتقنية الفيديو للشركة الإسبانية لافتا إلى أن الشركة الإسبانية لم تلتزم بالمواصفات الخاصة بالسيارات المخصصة لاستخدام تقنية الفيديو وأحضرت سيارتين مستعملتين إلى جانب عدم إحضار السماعات الخاصة بالحكام".

يذكر أن "الفيفا" أقر في بيان رسمي صدر عنه أمس، الجمعة، استخدام التغييرات الخمسة شريطة أن تجرى في ثلاث لحظات توقف أو بين شوطي المباراة لمنع إهدار الوقت كما أكد تعطيل العمل بتقنية الفيديو فى دوريات العالم لفترة مؤقتة.


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