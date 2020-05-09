AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توريد 64 ألفا و852 طن قمح بصوامع وشون الغربية

السبت 09/مايو/2020 - 12:04 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

أكد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم، أنه تم  الانتهاء من توريد 64 ألفا و852 طنا و924 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.


وذلك بواقع 1787 طنا و25 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 1446 طنا و313 كيلو، والبنك 2430 طنا و630 كيلو.


كما أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 84 ألفا و150 فدانا.


وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد.


وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألفا و703 أفدنة.


كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الزراعة بالغربية: توريد 42 طنا و298 كيلو من القمح ..صور

توريد 9961 طنا و78 كيلو أقماح إلى صوامع وهناجر الغربية

توريد 12 ألفا و278 طنا من الأقماح للصوامع الرئيسية بالغربية

توريد 18 ألفا و30 طن أقماح إلى صوامع وشون الغربية

توريد 24 ألفا و588 طنا و76 كيلو من الأقماح داخل صوامع الغربية

توريد 34 ألفا و612 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

ترشيحاتنا

ظهور مرض جديد مرتبط بكورونا في نيويورك.. ووفاة طفل وإصابة العشرات

دراسة تحذر من ارتداء الشباشب داخل المنزل

شقيق ياسمين عبد العزيز يتغزل فى نجلاء بدر.. والأخيرة ترد

عزل 27 شخصا بعد تسجيل إصابتين بكورونا في قريتين بسوهاج

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

علاج جديد لـ كورونا ابتكره علماء هونج كونج.. خلطة ثلاثية تقضي نهائيًا على الفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

لافتة وعلى الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات إنجي علي بعد تصدرها الترند

شاهد.. كيا بيكانتو kia picanto x line بتصميم خيالي