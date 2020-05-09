توريد 64 ألفا و852 طن قمح بصوامع وشون الغربية

أكد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم، أنه تم الانتهاء من توريد 64 ألفا و852 طنا و924 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.





وذلك بواقع 1787 طنا و25 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 1446 طنا و313 كيلو، والبنك 2430 طنا و630 كيلو.





كما أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 84 ألفا و150 فدانا.





وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد.





وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألفا و703 أفدنة.





كما تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.