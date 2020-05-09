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تكنولوجيا

HP تعلن عن شاشة الألعاب Omen 27i.. بإضاءة خلفية وسعر مناسب.. صور

السبت 09/مايو/2020 - 02:59 م
HP Omen 27i
HP Omen 27i
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة HP، عن أحدث شاشاتها المخصصة للألعاب Omen 27i، والتي تتميز بإضاءة خلفية لدعم الوصول السريع إلى المنافذ الخلفية الخاصة بها.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، تتميز HP Omen 27i، بشاشة بقياس 27 بوصة، من نوع nano IPS، وبدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، وجودة QHD، وتدعم الشاشة ألوانا أفضل مع تباين أعلى مقارنة بإصدارات شاشات الألعاب السابقة من HP.


وتأتي شاشة HP Omen 27i بأبعاد 16:9، وتدعم نسبة 98% من التدرج اللوني DCI-P3، وتدعم شاشة اتش بي للألعاب معدل تحديث 165 هرتز، مع وقت استجابة 1 مللي ثانية، وتتوافق الشاشة مع تقنية Nvidia G-Sync، للحصول على دقة بصرية أكثر سلاسة عند استخدامها مع جهاز كمبيوتر.

ومن أبرز الإضافات في شاشة Omen 27i، هي الإضاءة الخلفية التي تتيح للمستخدم الوصول للمنافذ بآداء أسرع، حيث تأتي الإضاءة إلى جانب حامل الشاشة الذي يتوافق مع VESA، حيث تضيء المنافذ في الجهة الخلفية للشاشة.

وتضم شاشة HP Omen 27i منفذ DisplayPort 1.2، وHDMI 2.0، مع اثنان من منافذ USB 3.0 لدعم اتصال الملحقات والإكسسوارات، مع منفذ USB 3.0 لنقل البيانات والطاقة، وستكون متاحة للبيع على موقع الشركة الرسمي أو على متجر Best Buy، بسعر 500 دولارا أمريكيا.

HP Omen Gaming PC and Monitor Spring 2020 Lineup - Nerd Reactor
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