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فن

أول رد من منتج مسلسل عادل إمام على عرض العمل بقناة إسرائيلية

السبت 09/مايو/2020 - 03:02 م
عادل إمام مسلسل فالنتينو
عادل إمام مسلسل فالنتينو
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خالد جمال
أكد المنتج هشام تحسين أن شركته "ماجنوم" لم تبع مسلسل "عوالم خفية" لأي قناة إسرائيلية.

وأضاف "تحسين" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قناة "مكان" الإسرائيلية تسرق المسلسل وتعرضه دون وجه حق.

وأشار إلى أن هناك قناة إسرائيلية أخرى هي قناة "هلا" تعرض مسلسله الجديد "فالنتينو" بعد يوم من عرضه على القنوات المصرية والعربية صاحبة حقوق العرض.


وقال المنتج هشام تحسين، إن شركته اتخذت الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها من هؤلاء اللصوص الذي يسرقون أعمالنا المصرية دون إرادتنا.

كانت شاشة "مكان" الاسرائيلية أثارت حالة من الجدل والاعتراض الواسع في مصر فور عرض مسلسل "عوالم خفية" للزعيم عادل امام فى رمضان هذا العام وهو الامر الذى تسبب فى كثير من الغضب. 

مسلسل "عوالم خفية" من تأليف أمين جمال ومحمد محمدى وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولة رانيا فريد شوقى وفتحى عبد الوهاب وجمال عبد الناصر وفاروق الفيشاوى. وتدور أحداثه فى إطار تشويقي حول الصحفى هلال الذى يبحث فى قضية قتل ممثلة تدعى «مريم رياض» ويحاول كشف تفاصيلها خاصة أنها مرتبطة بعدد من قضايا فساد.  


يذكر أن يعرض حاليا للفنان عادل إمام مسلسل «فلانتينو» والذى يشارك فى بطولته كل من دلال عبد العزيز وداليا البحيرى وتاليف ايمن بهجت قمر واخراج رامى امام.
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