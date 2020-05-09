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منوعات

مصارع ufc شهير يصاب بفيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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احمد شريف

ألغى اتحاد UFC للقتال مباريات الملاكم رونالدو سوزا بعد ثبوت إيجابية إصابته  بفيروس كورونا.


وبحسب صحيفة ميرور، كان من المقرر أن يصارع المقاتل ​​البرازيلي سوزا ذو الوزن المتوسط  خصمه خصمه توني فيرجسون، في حلبة جاكسونفيل بولاية فلوريدا يوم السبت القادم إلا أنه تبين إصابة المصارع بفيروس كورونا وتم إلغاء المباراة المقررة.


وتبين أيضا أن اثنين من أعضاء فريق المقاتل البرازيلي مصابين بكورونا، مما دفع هذا الأمر اتحاد UFC إلى وقف وتعليق مباريات المقاتل البرازيلي.



 وقال بيان UFC: "قام الفريق الطبي التابع لـ UFC بفحص سوزا واثنين من فريقه ووجدهم لا يعانون حاليًا من أعراض كورونا ، أو لا يظهر عليهم الأعراض الشائعة لـ COVID-19".


واضاف البيان الصادر أنه وفقا لبروتوكولات  الصحة والسلامة الخاصة بـ UFC، غادر المقاتل وفريقه الفندق المضيف وسيتم عزلهم ذاتيًا خارج المباني، حيث سيراقب الفريق الطبي التابع لـ UFC ظروفهم الصحية عن بعد وسيقدم المساعدة في أي ما يلزم.


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