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تعليم

وزير التعليم العالي يعلن جائزة «لوريال - يونسكو» للسيدات في الفيزياء والرياضيات والكمبيوتر

السبت 09/مايو/2020 - 06:06 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن إطلاق جائزة اليونسكو  (لوريال - يونسكو 2020 – 2021) للسيدات، في مجال العلوم، والتي تخصص هذا العام للعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي، والخاصة بإبداع المرأة وإنجازاتها البارزة في التقدم العلمي في العلوم.

وتستهدف الجائزة تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، حيث تبلغ قيمة الجائزة 100000 يورو.



ومن شروط الجائزة أن تتضمن الأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية وهي:
- السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة.
- شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).
- قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث.
- أهم (10) مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقًا للأهمية مع شرح موجز لأهميتها (أقل من 150 كلمة)
- 3 – 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة
علمًا بأن المتقدمات للترشيح يمكنهم التسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني: 
 https://www.forwomeninscience.com/fr/awards 

وموافاة اللجنة الوطنية بصورة على البريد الإلكتروني التالي:
وذلك في موعد أقصاه الأحد 31 مايو 2020 باليونسكو، حيث من المقرر أن يتم اختيار مبدىي للترشيحات في يوليو 2020, ويتم الفحص من قبل هيئة التحكيم خلال شهر سبتمبر 2020.
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