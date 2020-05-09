شروط الالتحاق بالدورة السابعة لمنح أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن الدورة السابعة الاستثنائية من البرنامج لعام٢٠٢٠ ، والتى أطلق عليها دفعة الدكتور " فاروق الباز"، علي أن تكون المنح فى مجالات الزراعة والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والمياة والغذاء والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلوم الاجتماعية والانسانية والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرالى وإنترنت الأشياء والاستثمار والتسويق التكنولوجى.









واوضحت الأكاديمية انه سيتم تنفيذ المنح فى ديوان عام الأكاديمية بالقصر العينى والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات.





وشروط التقدم:

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية

- أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات المصرية ويكون قد حصل على درجة البكالوريوس من أحد الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وبحد أدنى جيد جدًا.

- أن لا يكون منتفعًا بمنحة أو بعثة دراسية من أية جهة أخرى.

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

- اجتياز اختبار "TOEFL" بدرجة لا تقل عن (430) من الاميديست أو اختبار IELTS” بدرجة لا تقل عن 5.5 من المركز الثقافي البريطاني كشرط أساسى للقبول.

- أداء الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو مؤجل ( بالنسبة للذكور ).

- المفاضلة بين المتقدمين تتم علي حسب التقدير التراكمي وفي حالة التساوي سوف تتم المفاضلة في ذات المجال على حسب الخبرة العملية في المجال المطلوب دراسته ، إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على دورات تدريبية فى مجال التخصص.

- المنحة ليست تعيين أو التزام من الأكاديمية أو الدولة بالتعيين ولاتشمل تكاليف المعيشة أو الانتقالات للطالب من محل إقامته إلى محل تنفيذ المنحة.

- يلتزم المتقدم بالتفرغ للمنحة.





للاطلاع على بقية شروط التقديم والمستندات من خلال هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/869-sng-call

و لمعرفة التخصصات من خلال هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/ar/images/sng-call2020.pdf