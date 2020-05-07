الأعلى للجامعات يحسم مصير الطلاب الباقين للإعادة ومن الخارج

قرر المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع الشهري اليوم "الخميس"، معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي).





كما أقر لهم السماح باجتياز اختبارات إلكترونية في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل حسبما يقرر مجلس الجامعة من اختيار احد البديلين السالف ذكرهما ووفقا للآليات والضوابط السابق تقريرها في هذا الشأن.









اجتمع المجلس اليوم الخميس الموافق 7 /5 /2020 لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة المشكلة بجلسته المشار إليها لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة المذكورة المتعلقة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 في إطار تطورات الوضع العالمي والمحلى لانتشار فيروس كورونا المستجد.



