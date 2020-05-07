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تعليم

الأعلى للجامعات يحسم مصير الطلاب الباقين للإعادة ومن الخارج

الخميس 07/مايو/2020 - 03:54 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
قرر المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع الشهري اليوم "الخميس"، معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي).

كما أقر لهم السماح باجتياز اختبارات إلكترونية في المقررات  التي كانت تدرس في هذا الفصل حسبما يقرر مجلس الجامعة من اختيار احد البديلين السالف ذكرهما ووفقا للآليات  والضوابط السابق تقريرها في هذا الشأن.


اجتمع المجلس اليوم الخميس الموافق 7 /5 /2020 لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة المشكلة بجلسته المشار إليها لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة المذكورة المتعلقة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 في إطار تطورات الوضع العالمي والمحلى لانتشار  فيروس كورونا المستجد.

كما أكد المجلس على استمرار تطبيق سائر القرارات التي سبق اتخاذها بجلسته رقم 699 والصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1290 لسنة 2020 وأن المجلس كان حريصا على استكمال الطلاب للفصل الدراسي بما يحقق الحد الأدنى لمتطلبات الدراسة.
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