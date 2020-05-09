شاهد.. زوجة على معلول في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت مريم زوجة التونسي على معلول لاعب النادى الاهلى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».









وظهرت مريم معلول برفقة نجلها كريم وعلقت على الصورة قائلة "⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩و نالت إعجاب متابعيها.









يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .









كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.













ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.











