علي معلول يرد على هجوم جماهير الترجي والنجم الساحلي بسبب الأهلي

رد علي معلول الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هجوم بعض جماهير الترجي والنجم الساحلي عليه؛ نظرًا لتسببه في إقصائهما من منافسات دوري أبطال إفريقيا عام 2017.





وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 لكنه خسر اللقب أمام الوداد المغربي.





وقال علي معلول في تصريحاته لإذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "لا أحب التعليق على جماهير الترجي والنجم الساحلي ومن حق أي شخص أن يهاجم، ويجب على اللاعبين التحمل".





وأضاف: "في نسخة دوري أبطال إفريقيا كنت أفضل لاعب في البطولة والأكثر صناعةً للأهداف وكنت قاب قوسين أو أدنى بالحصول على أفضل لاعب في إفريقيا لكن لم يحدث ذلك".





وأردف: "أنا متعاقد مع فريق لا بد أن ألعب معه جيدًا حتى أمام الفرق التونسية لأنني أتمتع بضمير مهني وبيني وبين ربي ويجب أن أعطي الجماهير وفريقي حقهم، ومثلما كنت مع الصفاقسي أدافع عن ألوانه لأخر نقطة عرق عندي".





واختتم: "كل شخص في خدمته لا بد أن يدافع عنها لكي يظل موجودًا دائمًا".