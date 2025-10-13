لو بتتوتر بزيادة .. أطعمة خارقة تعالج القلق

يلعب القلق والتوتر دور كبير في اصابه الانسان بأمراض خطيرة على المستوى الصحى والنفسي ويعرقل العملية الإنتاجية.

ويحدث القلق المرضي نتيجة لأسباب عديدة من بينها زيادة هرمون الكورتيزول في الجسم والمعروف باسم هرمون التوتر لذا من المهم السيطرة عليه.

ويشكل الغذاء دور كبير في علاج التوتر وارتفاع هرمون الكورتيزول فكما ان هناك أطعمة تزيدهما مثل الكافيين فهناك اطعمة أخرى تعمل على خفضهما وعلاج القلق.

أطعمة تعالج القلق

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أطعمة فعالة في تخفيف القلق وهرمون الكورتيزول.

الموز

بذور الشيا

الشوكولاتة الداكنة

زيت الزيتون البكر الممتاز

بذور الكتان

الكفير

كومبوتشا

الحبوب المدعمة

العدس

دقيق الشوفان

زيت الزيتون

المحار

بذور اليقطين

الجوز