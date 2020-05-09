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تعليم

عميد علوم عين شمس يوضح مواعيد إرسال الأبحاث لطلاب فرق النقل

السبت 09/مايو/2020 - 11:50 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس ان الكلية تضم ما يقرب من 5 الاف طالب ويتم  تسليم جيمع الطلاب  الموضوعات  البحثية منوها انه يوجد ما يقرب من 700 مقرر بالكلية  و تضم 28 برنامجا وكل ذلك يحدث الكترونيا .

وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد انه سوف يبدأ تسليم المقالات البحثية يوم 31مايو2 الجاري مواضحا أن الطالب مسموح له خلال 24 ساعة برفع المقالة البحثية طبقا للجدول المعلن لطلاب فرق النقل .

وأوضحاانه إذا واجهت الطلاب  اية مشكلة تقنية سيتم وتخصيصلبريد إلكتروني للتواصل ةمساعدة الطلاب فنيا لحل المشكلةا، واذا لم يرسل الطالب المقالة البحثية حسب الجدول المعلن بسبب ظرف  طارئ للطالب يقوم بتقديم عذر ثم يدرس واذ قبل عذره يعيد إرسال المقالة البحثية خلال 15 يوما .

وأكد ان الكلية تلتزم بقرارت المجلس الاعلي للجامعات وتم تحديد مصير امتحانات طلاب النقل للكلية وهو المقال البحثي للجزء النظري اما للجزء العملي سوف يؤجل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة .


وقرر المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع الشهري "، معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي).

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