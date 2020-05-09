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محافظات

تحد واضح لـ كورونا .. زفة عروس تنذر بكارثة في الغربية.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 10:41 م
زفة عروس تنذر بكارثة
زفة عروس تنذر بكارثة في الغربية
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أحمد على

في مشهد يعكس مدى الإهمال واللامبالاة أقدم العشرات من أهالي منطقة المنشية الجديدة بالغربية على إقامة حفل زفة لنقل مفروشات عروس بالرغم من أزمة فيروس كورونا .


ورغم تحذيرات الجهات المعنية بمنع الزحام و التكدسات للوقاية من أخطار انتشار عدوي "كورونا "، سيطرت حالة من السعادة الغامرة على وجوه العشرات من أهالي عروس حرصوا على تدشين زفة أثاث نجلتهم بشكل مفاجئ وسط عزف موسيقي صاخبة بواسطة مكبرات الصوت وضعت أعلي سيارات نقل .


شهود عيان بمنطقة المنشية الجديدة  أكدوا أن حفل زفة أثاث العروس ضم العشرات من الأسر والعائلات الذين حرصوا على إطلاق الزغاريد .


وانطلقت الزفة بدايه من شارع العباسي الجديد الواصل بين ميداني الشون والششتاوي مروروا بشارع المنشية الجديدة وصولا إلي محل إقامة العروس الجديد.


وكانت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، قد أعلنت امس عن عزل 50 منزل بقرية "القيصرية" التابعة للإدارة الصحية أول المحلة ، بعدد 500 نسمة لمدة 14 يوما، إلي جانب عزل 17 منزل بقرية "ميت الحارون" التابعة للإدارة الصحية بزفتي، اعتبارا من أمس الاول الخميس، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.

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