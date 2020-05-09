أحمد موسى: البنك المركزي يدرس ضم قطاع المقاولات إلى مبادرة الـ 100 مليار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس البنك المركزي طارق عامر سوف يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي ضم قطاع المقاولات إلى مبادرة الـ 100 مليار الخاصة بالصناعة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قطاع المقاولات من القطاعات التي بها عدد كبير من العمالة اليومية .





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" البنك المركزي يعمل على إنقاذ العمالة اليومية التي تعمل في قطاع المقاولات والدولة تضحي بالمال من اجل غنقاذ البشر والمواطينين من الهلاك بسبب فيروس كورورنا ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كفاية استهتار هضيعوا البلد والتزموا عشان لا يتفشى فيروس كرورونا ، مبقاش عندنا صوت ولا نفس انتوا ليه عايزين تموتونا ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية صفر وبالتالي لابد من ان نعلم بأن النتيجة 9 آلاف حالة مصابة".



