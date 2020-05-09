AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: البنك المركزي يدرس ضم قطاع المقاولات إلى مبادرة الـ 100 مليار

السبت 09/مايو/2020 - 11:34 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس البنك المركزي طارق عامر  سوف يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي  ضم قطاع المقاولات إلى مبادرة الـ 100 مليار الخاصة بالصناعة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي  "المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  قطاع المقاولات من القطاعات التي بها عدد كبير من العمالة اليومية .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  البنك المركزي يعمل على إنقاذ العمالة اليومية التي تعمل في قطاع المقاولات والدولة تضحي بالمال من اجل غنقاذ البشر والمواطينين من الهلاك بسبب فيروس كورورنا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  كفاية استهتار هضيعوا البلد والتزموا عشان لا يتفشى فيروس كرورونا ، مبقاش عندنا صوت ولا نفس انتوا ليه عايزين تموتونا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية صفر وبالتالي لابد من ان نعلم بأن  النتيجة  9 آلاف حالة  مصابة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: تم ضخ 50 مليار جنيه لتمويل الوحدات لمتوسطي الدخل

البنك المركزي: 49 مليار جنيه فوائد قروض القطاع الصناعي والأفراد

طارق عامر: انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الأيام القادمة.. ومصر قادرة اقتصاديا على تحمل فرض حظر تجوال كامل

رشا مجدي تشرح قرار البنك المركزي وضع حد أقصى 10 آلاف جنيه يوميا للسحب والإيداع

رشا مجدي: 20 مليون مواطن استفادوا من تأجيل سداد القروض 6 أشهر

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة في الرحاب ومدينة نصر .. شاهد

ظهور مخلوق غامض يتغذى على القش .. تفاصيل

بفستان قصير.. صوفينار تستعرض أنوثتها على انستجرام

بعد المصرى طارق مخيمر.. وفاة ثاني طبيب بفيروس كورونا في الكويت

قلبى كرمش من الحزن .. صبرى فواز: والدتي وأشقائى الخمسة وخالى وابنه ماتوا خلال 5 سنوات

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية