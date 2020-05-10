لديك شغف التعلم؟.. دار الإفتاء تفتح التسجيل في منصة هداية للدورات الشرعية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بدء التسجيل في دورات منصة هداية، في مجال العلم الشرعي للمتخصصين، وكذلك دورات شرعية عامة لغير المتخصصين.





وأوضحت دار الإفتاء أنه، يمكن من خلال منصة "هداية" تعلم مجموعة من المعارف نهاية كل دروة، كما يحصل المشارك على شهادة إتمام الدورة في ختام الدراسة.





منصة هداية

هي منصة إلكترونية تقدم مجموعة من البرامج والدورات الإلكترونية بلغات مختلفة، الهدف منها توظيف جميع الإمكانيات التكنولوجية لبناء بيئة معرفية آمنة، يأمن فيها الناس على أنفسهم وأولادهم في معرفة الإسلام الصحيح.





وتعد من أهم الأدوات في محاربة الأفكار المتطرفة؛ لأنها تعمل على تحويل الردود العلمية إلى برامج إلكترونية بصورة شيقة وجذابة تتناسب مع ثقافة العصر وأدواته.





وتعرض أكثر من ألف ساعة فيديو من الشروح المنهجية للكتب العلمية الأصيلة، والتي قام بها كبار علماء الأزهر الشريف وغيرهم؛ ليستفيد منها طلبة العلوم الشرعية في كل مكان، والعمل يجري لأن تعرض أكثر من ثلاثة آلاف ساعة.



