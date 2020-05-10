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فن

في ذكرى رحيل هالة فؤاد.. سر محاولة أحمد زكي الانتحار بسببها

الأحد 10/مايو/2020 - 05:54 ص
هالة فؤاد وأحمد زكي
هالة فؤاد وأحمد زكي
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد التى تعد إحدى أبرز الفنانات فى السينما المصرية رغم عدد أعمالها الفنية القليل وسنوات عملها فى التمثيل. 


وسرد الماكيير محمد عشوب، في أحد الحوارات التلفزيونية، تفاصيل علاقة هالة فؤاد وأحمد زكي من بدايتها، قائلا: عندما انفصل أحمد زكي عن "هالة" وبعد زواجها من الخبير السياحي عز الدين بركات وعندما حملت منه وفي أثناء الولادة أصيبت هالة فؤاد بعدد من الجلطات، مشيرًا إلى أنه بعد إنجابها قررت أن تذهب إلى المستشفي لعمل فحص شامل الذي أكد إصابتها بسرطان الثدي. 


وتابع محمد عشوب: "مرت الأيام والأعوام وتوفي والد الفنانة الراحلة والتي تأثرت كثيرا به ما أدى إلى تأخر حالتها الصحية"، مضيفًا "كلما سألت عنها أخبروني أن الحالة تتدهور بشكل كبير إلى أن تلقيت اتصالًا هاتفيا ذات ليلة من هشام فؤاد شقيق هالة حيث أبلغني بأنها فارقت الحياة". 


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وتابع "عشوب": "اتجهت مباشرةً إلى حي الخليفة حيث يقوم زكي بتصوير أحد أفلامه داخل عمارة، وقبل أن التقي به أخبرت المنتج محمد السبكي بالأمر والذي لم يكن أحدًا يعلم بالخبر، وسمعت الفنانة ليلي صابونجي كلامي مع السبكي ومن صدمتها اتجهت سريعا إلى الفنان أحمد زكي وقطعت التصوير وأخبرته وهو في أعلى العمارة بالخبر قائلة له وهي تصرخ (أحمد البقية في حياتك هالة ماتت يا أحمد)". 


وأقسم عشوب أنه بعدها وجد أحمد زكي، يجري على سور العمارة ويحاول إلقاء نفسه من أعلى العمارة لولا أن لحق به "السبكي"، إلا أنه لم يتوقف عن الصراخ والبكاء واللطم علي الوجه، قائلا "أنا اللي قتلتها.. أنا اللي موتها" بشكل هستيري. 

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