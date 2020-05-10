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فن

هجوم على لقاء الخميسي بسبب فيديو ساخر

الأحد 10/مايو/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


ظهرت فى الفيديو بمشهد كوميدي من احدى المسرحيات.


وكتبت معلقة على الفيديو : " هاموووت من نفسى". 



نال الفيديو هجوما من بعض الجمهور، ولم يحظى على إعجاب متابعي لقاء الخميسي، وحلت التعليقات انتقادات عنيفة لها. 


وتشارك الخميسي في الماراثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف. ‬


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.


‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي
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هاموووت من نفسي 🤓

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