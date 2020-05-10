AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10-5-2020 بجميع المحافظات

الأحد 10/مايو/2020 - 09:02 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
شيرين عادل
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 - 5 - 2020 فى القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم، الأحد، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا يتسم بالبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة بالمحافظات اليوم:

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23

مطروح الصغرى 14 والعظمى 22

دمياط الصغرى 16 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 30

السويس الصغرى 16 والعظمى 30

العريش الصغرى 14 والعظمى 25

رفح الصغرى 14 والعظمى 24

طابا الصغرى 18 والعظمى 27

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 21 والعظمى 31

الفيوم الصغرى 16 والعظمى 30

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 29

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35

أسوان الصغرى 21 والعظمى 36

شلاتين الصغرى 21 والعظمى 32

حلايب الصغرى 23 والعظمى 29

الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 33

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم السبت 13-4-2020

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الأربعاء 15-4-2020

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 18-4-2020.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22-4-2020

شاهد.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم السبت

ترشيحاتنا

جونسون يرفع شعارا جديدا لمواجهة كورونا.. ويخاطر بوفاة 100 ألف في بريطانيا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 10-5-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 - 5 - 2020

شكاوى من اختفاء أيقونة رفع الأبحاث على إدمودو عند بعض الطلاب .. والتعليم: الضغط هو السبب

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10-5-2020

وباء جديد في الصين.. فيروس قادم من الفئران ولا أحد يعلم كيف يصيب الإنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات فى المنزل .. وصفات بسيطة للتخلص من الحموضة خلال دقائق

بسكلتة لكل مواطن.. بريطانيا تضع إستراتيجية جديدة للنقل العام لمواجهة كورونا

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف