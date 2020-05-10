تيام مصطفى قمر في حوار لـ صدى البلد: والدي لم يساعدني في دخول عالم الفن.. دور الشاب المدمن للإباحية في خيانة عهد جرس إنذار للآباء.. وحريم كريم 2 الخطوة المقبلة

يسرا مؤمنة بأهمية منح الشباب فرصا لإثبات مواهبهم

أجريت 3 اختبارات تمثيل من أجل دور "علي"

شجعت والدي على مشاركة حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس في إعلان رمضان





تيام مصطفى قمر، اسم لفت الانتباه إليه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني بعد مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، وبأداء تمثيلي هادئ وموزون وملامح تعبر عن مشاعر شخصية "علي" التي يقدمها دخل قائمة الوجوه الشابة المتألقة في رمضان 2020.





تحدث تيام مصطفى قمر لـ "صدى البلد" عن مسلسل "خيانة العهد" وكواليس التحضير للشخصية وأيضا عن والده وهل ساعده وبماذا ينصحه.









كيف تم ترشيحك لدور "علي" في مسلسل "خيانة عهد" وهل ساعدك والدك في ذلك؟

أبي لم يتدخل أو يتوسط لي من أجل احتراف التمثيل، فأنا أخطو كل خطواتي بمفردي، وأعتمد على نفسي، وترشيحي لدور "علي" في "خيانة عهد" جاء بعد أن أجريت 3 اختبارات تمثيل للشخصية، أول مرة كان اختبارا مبدئيا وذهبت مجددا لمكتب المخرج سامح عبد العزيز، وأجريت اختبارا أمام فريق العمل، ثم قمت بعدها بأداء الاختبار النهائي وقدمت عددا من المشاهد للشخصية قبل التصوير وأخيرا وقعت على عقد المسلسل.









قدمت خلال المسلسل قضية إدمان الشباب للأفعال غير الأخلاقية والإباحية عبر الإنترنت.. ألم تخش من تقديم هذه النوعية من الأدوار الجريئة في بدايتك الفنية؟

دوري جريء لكن من من نوع مختلف، خاصة أنني قدمت قضية حساسة وموجودة في مجتمعنا، وجمعينا على علم بتواجدها ولم نسلط الضوء عليها من قبل، والهدف من المسلسل، ومن هذه الشخصية توعية الآباء والأمهات بضرورة متابعة أبنائهم، العمل يمثل جرس إنذار لهم، لأن أي شاب يمكن أن يفعل ما فعله "علي" بسبب إهمال أسرته له.





كما أني لم أخش تقديم دور جريء في بداية مشواري الفني لأن الجمهور أصبح لديه الوعي الكافي بأن الفن يقدم قضايا هادفة، والحمد لله ردود الأفعال على الدور كانت إيجابية.









ماذا عن التعاون مع يسرا؟

منذ طفولتي وأنا أرى الفنانة الكبيرة يسرا أيقونة تمثيل، وهي إنسانة متواضعة ومحبة، وقد تعلمت منها الكثير، خاصة أنني سبق وشاركتها في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" الذي عرض العام الماضي، وهي تؤمن كثيرا بالشباب وأن عليها إعطاءهم فرصة لإثبات موهبتهم، وأنا سعيد لأن مساحة دور "علي" في المسلسل كبيرة، فضلا عن أن الدور محوري ومؤثر في الأحداث.





ما نصائحها لك خلال التصوير؟

نصحتني يسرا بالتركيز وإخراج أفضل ما عندي، وأجمل شيء حدث هو الروح الجماعية بين فريق العمل بداية من المخرج سامح عبد العزيز وحتى أصغر واحد بطاقم العمل، فكلنا نستفيد من بعضنا البعض، وهذا ساعد على خروج المشاهد بأفضل صورة وأداء تمثيلي وانعكس ذلك بتأثيره على الجمهور.









قدم مصطفى قمر العديد من الأفلام ومسلسلات.. ما هي نصيحته لك؟

والدي كان دائما ينصحني بأن أكون طبيعيا وليس مفتعلا، وأن أعطي كل ردة فعل مقدارها بدون مبالغة، وعلى المستوى المعنوي فإنه يدعو لي كثيرا.





ما رأيك في إعلان والدك الذي قدمه في رمضان مع حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس والعودة إلى روح فن التسعينات؟

كنت طوال الوقت أطلب منهم أن يجتمعوا مجددا في عمل فني، وكنت واثقا من نجاح الإعلان لأن الناس تنتظرهم وتتمنى أن تراهم سويًا.





بعد خيانة عهد.. ما هو جديدك الفني؟

سأشارك في فيلم "حريم كريم 2" مع والدي، خاصة أن الجزء الأول من "حريم كريم" هو فيلمي المفضل له.