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أخبار البلد

رغم كورونا.. إقبال كبير على شراء الكنافة والقطايف في المنيل.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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مريم عزت- علي الخشاب- عز حسين
رغم التحذيرات التى لا تزال توجهها الحكومة إلى المواطنين بشأن التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن المواطنين، وتحديدا فى شهر رمضان الكريم، يقبلون بشكل كثيف على بعض المحلات التى تقدم مأكولات ترتبط بالشهر الفضيل، وفي مقدمتها الكنافة والقطايف.

وتجولت عدسة "صدى البلد" فى عدد من شوارع القاهرة، ورصدت اقبال المواطنين على محلات الكنافة والقطايف بمنطقة المنيل، خاصة فى فترة ما قبل الإفطار، لتأتى الكنافة والقطايف، وتهزم بمزاقها اللذيذ، مخاطر كورونا.

ورغم أن الكنافة مكون واحد من العجين، إلا أن منها أنواع، تتم صناعتها بالطرق اليديوية التقليدية، حيث تصنع بواسطة كوب به ثقوب مما يطلق عليها اسم كنافة بلدي، إضافة إلى النوع الثاني من الكنافة وهي الكنافة الشعر، كونها تشبه الخيوط الرفيعة، التي تشبه الشعر وهذا النوع يعد الأشهر لدى ربات البيوت.

أما النوع الثالث والأخير، فهو كنافة الماكينة، حيث أنه يصنع بواسطة الالة، وهو نوع ظهر في الآونة الأخيرة.

اما عن أسعار الكنافة فهى متباينة، حسب النوع، فمثلا سعر الكيلو من الكنافة اليدوي أو ما يطلق عليها الكنافة البلدي يتراوح بين ٨ و ١١ جنيها.

أما سعر الكيلو من الكنافة الشعر، فيتراوح بين ٧ و ١٠ جنيهات.

وسعر الكنافة المكينة، أو الماكينة، يتراوح بين ٧ و ١٠ جنيهات للكيلو.
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