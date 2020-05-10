رغم كورونا.. إقبال كبير على شراء الكنافة والقطايف في المنيل.. فيديو

رغم التحذيرات التى لا تزال توجهها الحكومة إلى المواطنين بشأن التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن المواطنين، وتحديدا فى شهر رمضان الكريم، يقبلون بشكل كثيف على بعض المحلات التى تقدم مأكولات ترتبط بالشهر الفضيل، وفي مقدمتها الكنافة والقطايف.





وتجولت عدسة "صدى البلد" فى عدد من شوارع القاهرة، ورصدت اقبال المواطنين على محلات الكنافة والقطايف بمنطقة المنيل، خاصة فى فترة ما قبل الإفطار، لتأتى الكنافة والقطايف، وتهزم بمزاقها اللذيذ، مخاطر كورونا.





ورغم أن الكنافة مكون واحد من العجين، إلا أن منها أنواع، تتم صناعتها بالطرق اليديوية التقليدية، حيث تصنع بواسطة كوب به ثقوب مما يطلق عليها اسم كنافة بلدي، إضافة إلى النوع الثاني من الكنافة وهي الكنافة الشعر، كونها تشبه الخيوط الرفيعة، التي تشبه الشعر وهذا النوع يعد الأشهر لدى ربات البيوت.