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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: تمديد قرار الإغلاق في بريطانيا حتى أول يونيو

الأحد 10/مايو/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، تمديد قرار الإغلاق في بريطانيا حتى أول يونيو.

وأضاف "جونسون"، في كلمة متلفزة أعلن فيها، خارطة طريق لمواجهة تفشي الوباء، "في يوليو المقبل قد نعيد فتح الخدمات العامة للمواطنين إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير".

وقال "سأطرح خطة لإعادة فتح البلاد وسأقدمها للبرلمان غدا وأسسنا منظومة إنذار جديدة سنسيطر بها على العدوى".

وتابع "على البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان، وبداية من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس".

وأشار جونسون إلى أنه دشن خطة إنذار من 5 مراحل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن نظام الإنذار الجديد سيحدد مستوى تفشي الوباء. 

وتتمتع باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهي ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بصلاحيات لتحديد إجراءات العزل العام فيها لكن من المتوقع أن تبقى متسقة بشكل عام مع ما تعلنه الحكومة في إنجلترا.

وتستخدم أنظمة التمييز اللوني في دول أخرى بالفعل مع شروعها في تخفيف إجراءات العزل من بينها فرنسا والهند.

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