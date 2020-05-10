الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها.. فيديو

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو من كواليس مسلسل " سلطانة المعز " عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".









وظهرت غادة عبدالرازق فى الفيديو مع زوجها وعلقت غادة علي الفيديو قائلة " دينا صممت تعمل زفة في التصوير".









وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" مبرووك يا غادة".









وتابعت أخرى قائلة :" حلوين اوي مع بعض ".









وقالت احدى محبي غادة: انتي قمر في المسلسل ده .









"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



