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فن

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو من كواليس مسلسل " سلطانة المعز " عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".


وظهرت غادة  عبدالرازق فى الفيديو مع زوجها وعلقت غادة علي الفيديو قائلة " دينا صممت تعمل زفة في التصوير".


وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" مبرووك يا غادة".


وتابعت أخرى قائلة :" حلوين اوي مع بعض ".


وقالت احدى محبي غادة: انتي قمر في المسلسل ده . 


"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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