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رياضة

جون أوتاكا: محسن صالح كان أبًا لنا.. وجونيور أجاي أفضل لاعب في الدوري.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:39 ص
جون اوتاكا
جون اوتاكا
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عمرو ابوبكر
كشف جون اوتاكا نجم الإسماعيلي السابق، عن علاقته بمحسن صالح المدير الفني الأسبق للدراويش. 


وقال اوتاكا خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، إن محسن صالح كان بمثابة أب لكل الفريق ركان داعما كبيرا في فترة تواجدي بين صفوف الدراويش. 


وأضاف اوتاكا، أن رضا سيكا كان صديقه المقرب، والاسماعيلي سبب شهرته وشعوره بالامتنان تجاه جماهير الدراويش لا ينتهي. 


وتابع: كنت أتمنى خوض تجربة اللعب في الأهلي لكن لم تأت الفرصة، ولم توجد هذه الفترة اي مفاوضات صريحة بيننا. 


واشار اوتاكا الى أن، الزمالك لم يفاوضه نهائياََ، ولكنه ناد كبير ويستحق الاحترام. 


وأكمل: جونيور اجاي هو الأبرز بين لاعبي الدوري المصري، ولا يوجد من يملك إمكانياته في الدوري المصري. 


جدير بالذكر أن اوتاكا انضم الى أندية مصرية عديدة مثل الاسماعيلي وأسوان والمقاولون العرب. 
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