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تعليم

البحث العلمي تعلن خدمة جديدة للرد على الأسئلة الخاصة بالملكية الفكرية

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:00 ص
رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن توفير الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية خدمة للرد علي الاستفسارات الآتي تتعلق بمجال الملكية الفكرية من خلال نخبة متميزة .

وقالت الأكاديمية : "أنت تسأل و NIPA تجيب هي خدمة توفرها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية على الصفحة تفتح للجميع الفرصة في طرح أي استفسارات تتعلق بالملكية الفكرية و سوف يقوم نخبة متميزة من مدربي NIPA بالرد على هذه الاستفسارات".

وفتحت الأكاديمية المجال للنقاش مع الخبراء من خلالها في مجال الملكية الفكرية والرد علي جميع الأسئلة المطروحة عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث أكدت: " أننا نرحب بالمناقشات و التوضيحات من أعضاء الصفحة على الأسئلة المطروحة.. في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم".


وأشارت إلي انه يمكنهم إرسال اسئلتكم و استفساراتكم على الرسائل الخاصة بالصفحة و سوف تقوم بعرض السؤال للجميع على الصفحة ثم يتم الرد من قبل مدربي NIPA.


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