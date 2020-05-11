انتحار طالبة جامعية لتشاجرها مع أسرتها بديرمواس في المنيا

أنهت طالبة جامعية بقرية بني عمران بمركز ديرمواس جنوب المنيا، حياتها منتحرة بتناولها قرص غلة سام أودي بحياتها على الفور بسبب تشاجرها مع أسرتها.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوردو إخطار الي اللواء رأفت الحلواني مساعد مدير أمن المنيا لمنطقة جنوب بمصرع فتاه نتيجة تناولها مادة سامة.





اقرأ أيضا





وعلي الفور انتقل الرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس ومعاونة الأول الرائد احمد رأفت لفحص البلاغ حيث تبين مصرع طالبة جامعية تدعي أ. أ 21 سنة نتيجة تناولها قرص غلة سام أودي بحياتها علي الفور عقب وقوع مشاجرة مع أسرتها.



