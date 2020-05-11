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أخبار العالم

ألمانيا تسجل ارتفاعا في إجمالي حالات الوفاة والإصابة بكورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:43 ص
اختبارات كورونا في
اختبارات كورونا في المانيا
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على صالح
أكد معهد روبرت كوخ اليوم الاثنين، أن ألمانيا سجلت 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض عن المعدل الذي تم تسجيله أمس، وبلغ 667 مصابا، ليصل العدد الإجمالي للحالات منذ بداية الجائحة نحو 169575 حالة.

وقد ارتفع عدد الوفيات بكورونا في ألمانيا بنسبة 22 متوفى اليوم الاثنين، بنقص 4 حالات عن المعدل الذي تم تسجيله امس خلال نفس الفترة الزمنية، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بـ الفيروس المستجد والمسجلة منذ بداية تفشي المرض نحو 7417.

وتعافى أكثر من 145600 مريض من فيروس كوفيد 19 في ألمانيا.

وتمثل ولاية بافاريا أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس المستجد في ألمانيا بعدد حالات وصل 44368، تليها شمال الراين - وستفاليا بـ 35132 وبادن - فورتمبيرج بنحو 33190. 

وسجلت العاصمة برلين نحو 6272 حالة إصابة بـ (19).
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