جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج خلال فترة العزل

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه يجرى تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الاحتياطي للمصريين العائدين من الخارج، للترفيه عنهم وحتى يتمكنوا من متابعة الأخبار والأحداث المختلفة.









وكانت جامعة القاهرة استقبلت منذ أمس وحتى اليوم 4 أفواج من العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كل سبل الإقامة والإعاشة لهم، وتوفير كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ 24 ساعة.





كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.



