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تعليم

جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج خلال فترة العزل

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:14 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه يجرى تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الاحتياطي للمصريين العائدين من الخارج، للترفيه عنهم وحتى يتمكنوا من متابعة الأخبار والأحداث المختلفة.


وكانت جامعة القاهرة استقبلت منذ أمس وحتى اليوم 4 أفواج من العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كل سبل الإقامة والإعاشة لهم، وتوفير كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وإعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ 24 ساعة.

كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.

وأشاد العائدون من الخارج بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى، ووجهوا الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كل احتياجاتهم ومستلزماتهم.
جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج خلال فترة العزل
جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج خلال فترة العزل
جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج خلال فترة العزل
جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج خلال فترة العزل
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