نقابة صيادلة القاهرة تطالب بوجود ممثلين لها بتشكيل المجلس الصحي المصري

أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أهمية إنشاء المجلس الصحى المصرى، لرسم السياسات الصحية العامة للدولة، مشيرا إلى أنه خاطب الأكاديمية الطبية العسكرية، لطلب بأن يكون مجلس الأمناء به صيدلي أو أكثر، خاصة أنه متعلق بتحديد مواصفات وفترات سریان التراخيص الصحية ومتعلق بالسياسات العامة للصحة.





وأوضح الشيخ، أن نقابة صيادلة القاهرة اطلعت على مخاطبة نقابة الأطباء للأكاديمية بخصوص مشروع قانون المجلس الصحي المصري، وحيث إن قطاع الصيدلة قطاع أصيل بالمنظومة الصحية والصحة المواطن المصري، لذلك فإن النقابة طالبت فى مخاطبتها بأن يكون مجلس الأمناء يضم صيدليا أو أكثر، وكذا إضافة نقابة الصيادلة ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها، وذلك لتحقيق أقصى فاعلية للمنظومة الصحية.





وكانت نقابة الأطباء، قد أكدت ضرورة إضافة نقابة الأطباء ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى فى تطبيق المواثيق الأخلاقية، حيث إنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين ذات الصلة.





وأوضحت أن المادة الثانية من أهداف واختصاصات المجلس، فى بندها الثانى نصت على وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.







