AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة صيادلة القاهرة تطالب بوجود ممثلين لها بتشكيل المجلس الصحي المصري

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أهمية إنشاء المجلس الصحى المصرى، لرسم السياسات الصحية العامة للدولة، مشيرا إلى أنه خاطب الأكاديمية الطبية العسكرية، لطلب بأن يكون مجلس الأمناء به صيدلي أو أكثر، خاصة أنه متعلق بتحديد مواصفات وفترات سریان التراخيص الصحية ومتعلق بالسياسات العامة للصحة.

وأوضح الشيخ، أن نقابة صيادلة القاهرة اطلعت على مخاطبة نقابة الأطباء للأكاديمية بخصوص مشروع قانون المجلس الصحي المصري، وحيث إن قطاع الصيدلة قطاع أصيل بالمنظومة الصحية والصحة المواطن المصري، لذلك فإن النقابة طالبت فى مخاطبتها بأن يكون مجلس الأمناء يضم صيدليا أو أكثر، وكذا إضافة نقابة الصيادلة ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها، وذلك لتحقيق أقصى فاعلية للمنظومة الصحية.

وكانت نقابة الأطباء، قد أكدت ضرورة إضافة نقابة الأطباء ضمن الجهات المطلوب التنسيق معها بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى فى تطبيق المواثيق الأخلاقية، حيث إنه دور أصيل للنقابة بواقع الدستور والقوانين ذات الصلة.

وأوضحت أن المادة الثانية من أهداف واختصاصات المجلس، فى بندها الثانى نصت على وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. صيادلة الغربية تطالب بمراقبة مصانع الكمامات بعد رفع الأسعار

إغلاق نقابة الصحفيين لمدة أسبوعين بسبب كورونا.. ورشوان: مشروع العلاج مستمر

من بينها إغلاق مقارها لمدة أسبوعين.. الصحفيين تصدر 8 قرارات مهمة لمواجهة كورونا

استثنائه من قرار الغلق.. الصحفيين: بريد النقابة سيعمل 3 أيام لصرف المعاشات

الأطباء تضع ملاحظاتها على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى

ترشيحاتنا

مصر لم تصل للذروة.. استشاري أوبئة: التوصل للتركيبة الجينية لفيروس كورونا.. شاهد

السيطرة على حريق داخل غرفة عمليات النجدة في الإسكندرية

في عيد ميلاد جيهان نصر.. قصة تعرفها على الملياردير السعودي

دعاء ليلة القدر مكتوب 2020 من 7 كلمات.. أوصى رسول الله بترديده في العشر الأواخر

كحك العيد بأسعار زهيدة.. مديرة معهد التغذية تعلن افتتاح خط لإنتاج حلوى العيد "فيديو"

بمساعدة قطر والإخوان.. محاولات من تركيا لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارها خيالية .. ملابس وساعة وحذاء أبو هشيمة وياسمين صبرى تغضب الجمهور

كانت بتقول لجوزي ياعمو .. شاهد الزوجة الأولي تكشف حقيقة نعمة حسنين

عانت من آلام الولادة بعد الإقلاع بساعة.. امرأة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا