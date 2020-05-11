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مرأة

مش الصيام.. اعرف السبب الحقيقي لجفاف الفم

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:41 م
اسباب جفاف الفم
اسباب جفاف الفم
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آلاء حسن
يعاني الكثير من جفاف الفم خاصة في شهر رمضان والصيام لساعات طويلة، ولكن هناك أسباب طبية خلف جفاف الفم، فمنها نقص في الغدد اللعابية وغيرها.

‏وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن جفاف الفم يأتي نتيجة لنقص إفراز اللعاب من الغدد اللعابية عديدة سواء مشاكل طبية أو سلوكية. 

وهنا بعضها:

- امراض الفم واللثة
- بعض الادوية: مضادات الهيستامين/الاكتئاب/ادوية الضغط
- القلق والاكتئاب
- الشخير
- التدخين
- مرض السكري
- أمراض الروماتيزم والذئبة الحمراء
- قلة شرب الماء
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