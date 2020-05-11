مش الصيام.. اعرف السبب الحقيقي لجفاف الفم

يعاني الكثير من جفاف الفم خاصة في شهر رمضان والصيام لساعات طويلة، ولكن هناك أسباب طبية خلف جفاف الفم، فمنها نقص في الغدد اللعابية وغيرها.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن جفاف الفم يأتي نتيجة لنقص إفراز اللعاب من الغدد اللعابية عديدة سواء مشاكل طبية أو سلوكية.
وهنا بعضها:
- امراض الفم واللثة
- بعض الادوية: مضادات الهيستامين/الاكتئاب/ادوية الضغط
- القلق والاكتئاب
- الشخير
- التدخين
- مرض السكري
- أمراض الروماتيزم والذئبة الحمراء
- قلة شرب الماء
وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن جفاف الفم يأتي نتيجة لنقص إفراز اللعاب من الغدد اللعابية عديدة سواء مشاكل طبية أو سلوكية.
وهنا بعضها:
- امراض الفم واللثة
- بعض الادوية: مضادات الهيستامين/الاكتئاب/ادوية الضغط
- القلق والاكتئاب
- الشخير
- التدخين
- مرض السكري
- أمراض الروماتيزم والذئبة الحمراء
- قلة شرب الماء