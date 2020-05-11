اللي يسبق يسلم على الشهيد.. عمرو سعد يعلق على مشاركته في الاختيار

أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته بمشاركته كضيف شرف في مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، الذي يتحدث عن الأعمال البطولية للجيش المصرى.











ونشر عمرو سعد صورة من كواليس حلقته في مسلسل الاختيار عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وعلق: " اللي يسبق التاني هناك يسلم علي الشهيد .. سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا دايما الاختيار الصالح حتي لو كان صعب .، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا وتحيه للأبطال الأحياء بينا وشكرا لكل أسرة الاختيار واخواتي #امير_كرارة و#بيتر_ميمي #حسين_عسر وانا كضيف استمتعت 😊 كل النجاح والتوفيق ان شاء الله ".





وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





