AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللي يسبق يسلم على الشهيد.. عمرو سعد يعلق على مشاركته في الاختيار

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:05 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته بمشاركته كضيف شرف في مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، الذي يتحدث عن الأعمال البطولية للجيش المصرى.


ونشر عمرو سعد صورة من كواليس حلقته في مسلسل الاختيار عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وعلق: "اللي يسبق التاني هناك يسلم علي الشهيد ..سعدت بمشاركتي معاكم وربنا يلهمنا دايما الاختيار الصالح حتي لو كان صعب .، تحية لأرواح الشهداء الأحياء عند ربنا وتحيه للأبطال الأحياء بينا وشكرا لكل أسرة الاختيار واخواتي #امير_كرارة و#بيتر_ميمي #حسين_عسر وانا كضيف استمتعت 😊 كل النجاح والتوفيق ان شاء الله ".

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

Advertisements

ترشيحاتنا

الداخلية: انتشار أمني مكثف لمنع تجمعات المواطنين على مستوى الجمهورية

في عيد ميلادها.. شاهد جيهان نصر مع أبنائها من الملياردير السعودي

السيطرة على حريق داخل غرفة عمليات النجدة في الإسكندرية

شاهد.. بدء إنشاء مسجد الشهيد طيار هشام حسنى بـ الرحاب المملوكة لـ طلعت مصطفى

صور وفيديوهات تعدٍ بالضرب| كهربا يقدم لـ فيفا أدلة جديدة في قضيته ضد الزمالك

لحظة إصابة البارجة الإيرانية بنيران صديقة في خليج عمان ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان .. 4 وصفات لخسارة الوزن

طفل مصاب بالسرطان يحتفل بتغلبه على فيروس كورونا برفقة عائلته.. شاهد

شاهد.. بدء إنشاء مسجد الشهيد طيار هشام حسنى بـ الرحاب المملوكة لـ طلعت مصطفى