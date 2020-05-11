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تعليم

وكيلة تجارة القاهرة: نراعي ظروف الطلاب.. وسنجيب عن جميع استفساراتهم بخصوص رسائل الأبحاث غدا

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:04 م
كلية التجارة جامعة
كلية التجارة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي

قالت الدكتورة لبني فريد وكيلة شئون التعليم والطلاب بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن الكلية تراعي الطلاب الذين لديهم حالة خوف أو قلق بسبب الرسائل البحثية، موضحة أنها جمعت كل الأسئلة التي طرحها الطلاب للإجابة عنها.



وأَضافت، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنها اجابت عن جميع استفسارات الطلاب الخاصة بتقديم الأبحاث ومعرفة كتابتها وطريقة استخدام والاقتباس من المصادر، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال ساعات بعد اعتمادها من عميد الكلية الدكتور محمد حسن، غدًا الثلاثاء.



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وأشارت وكيلة شئون التعليم والطلاب بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أنها تتواصل مع الطلاب في جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع الكلية، لتطمئنهم.  



كان المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 699 بتاريخ 18 أبريل الماضي، قرر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبدالها برسائل بحثية أو اختبار إلكتروني، وفقا لما تقرره كل جامعة حسب امكانياتها وظروفها.

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