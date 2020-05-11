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رياضة

كنت متوقع الرحيل.. محمود فتح الله: كل ما أجيب أهداف جماهير الزمالك تهتف لـ شيكابالا .. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:30 م
محمود فتح الله وشيكابالا
محمود فتح الله وشيكابالا
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حسن العمدة
كشف محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، ومدرب بيراميدز الحالي ، عن العروض التي تلقاها قبل الانتقال للقلعه البيضاء .

وقال فتح الله ، عبر اون تايم ، أنه تلقى عروض من الزمالك والأهلي وإنبي ولكنى اخترت الزمالك لأني مشجع له وكنت محدد هدفى وقتها.

وشدد فتح الله  على أنه عندما يسجل هدفا تقوم الجماهير بالهتاف لـ شيكابالا للاحتفال معه ولكن لم أكن حزين من ذلك ، لأن في النهاية مصلحة الفريق .

وبسؤاله عن رحيله عن نادي الزمالك ، قال ، كنت متخذ القرار وقتها بالرحيل عن الزمالك قبل الموسم بأربع أشهر والإدارة وقتها تعاقدت مع 18 لاعبا.

وواصل: ان الزمالك عرض عليه التجديد لموسمين مع تسوية مستحقاته القديمة ولكن العرض كان غير منطقى وفضلت الرحيل مع نهاية عقدي .

وتابع: هناك لاعبين كثيرين اتظلموا بالرحيل من هذا الجيل عندما قرر الزمالك تغيير الجلد والوجوه واستقدم 18 لاعبا وكنا نسمع عبر فترات إن هناك صفقة تمت أثناء الموسم .

واختتم محمود فتح الله ، تصريحاته ، انه كان يعرف بإنه سيرحل ولهذا قررت رحيل قبل نهاية الموسم حتى أظل مشجعا للزمالك من الخارج.
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