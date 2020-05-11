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رياضة

سيدة وحيدة.. فيفا يوافق على تشكيل مجلس اتحاد الكرة الجديد

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
توصل مسئولو الجبلاية، اليوم الاثنين، لاتفاق نهائي مع سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تشكيل مجلس اتحاد كرة القدم المصري الجديد.


ورضخت "ساليمون"، أمام رغبات مسئولي اتحاد الكرة، بتعيين امرأة وحيدة في مجلس الجبلاية الجديد، حيث كانت ترغب في تعيين سيدتين في المجلس وليس واحدة.


وتقرر أن يتكون المجلس من 9 أعضاء منهم سيدة واحدة، بعد أن خيرت ساليمون الاتحاد المصري من أن يتكون المجلس من 7 أعضاء ومن ضمنهم سيدة أو 9 ومن ضمنهم سيدتان، أو 11 ومن بينهم 3 سيدات.


ووافقت ساليمون على وجود بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة، دون الاتفاق على آلية تنفيذ هذا البند.


وكان المهندس هاني أبوريدة أعلن ترشحه رسميًا على مقعد الرئيس في انتخابات اتحاد الكرة المصري القادمة.

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