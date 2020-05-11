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بين الناس

سيولة مرورية في التحرير وشوارع وسط البلد .. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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مريم عزت _ ابانوب نبيل
رصدت عدسة صدى البلد اليوم , سيولة مرورية فى التحرير وشوارع وسط البلد بشكل ملحوظ , والتزام المواطنين بقرارات وزارة الصحة . 

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  قد أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.

وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.

من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطن واحد مصاب قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين

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