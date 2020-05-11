الجمهور: الجمبسوت متخنك.. انتقادات حادة لأروى بعد حلقة منة عرفة
الإثنين 11/مايو/2020 - 11:31 م
شاركت الاعلامية أروى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة
جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.
تألقت أروى فى الصور من برنامج رامز مجنون رسمى، فى حلقة اليوم الاثنين ، مع الفنانة منة عرفة، وظهرت الاعلامية أروى بإطلالة غير موفقة مرتدية جمبسوت جينز باللون الازرق الغامق ونسقت معه حزام على الخصر باللون الاسود عريض، وهو ما جعلها تعرضت للانتقاد من قبل متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا معلقين : جمبسوت متخنك".
والشعر @lasirenegroup
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وانتعلت أروى حذاء صيفيا بسيطا باللون الاسود ذا كعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها الانسيابى منسدلة على كتفيها، واختارت "ماكياج" جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
ووقعت الفنانة الشابة منة عرفة ضحية اليوم لـ «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الاثنين والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجئوا أنهم ضحية رامز جلال.
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.