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توك شو

بقيمة 7.2 مليار دولار كدفعة أولى ... تفاصيل حصول مصر على قرض جديد لمواجهة كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:45 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يتحدث إلا بمعلومات دقيقة؛ موضحا أنه أول من تحدث عن اقتراض مصر مجددا من صندوق النقد الدولي. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،:« صندوق النقد الدولي قال شهادة في حق مصر عظيمة؛ ووافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 7.2 مليار دولار لمواجهة كورونا».

وأشار موسى، أن هذه الدفعة سوف تدعمنا في مواجهة هذا الوباء وتداعياته الكبيرة؛ لافتا أن أغلبية دول العالم أصبحت تعاني مشاكل اقتصادية رهيبة .

وأكد موسى، أن بعض دول العالم بدأت في فتح مجال الحياة الطبيعة أمام المواطنين؛ مرددا: «فرنسا فتحت الحياة والمترو النهاردة بس كل واحد واخد الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات».

ونوه موسى، أن الدوري الألماني والإنجليزي والإسباني والإيطالي في طريقهم للرجوع ولكن بدون جمهور؛ للتعايش مع كورونا. 

ولفت موسى، أن كل دول أوروبا بدأت تدريجيا في رفع الإجراءات التي كانت فرضت لمواجهة فيروس كورونا. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.
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