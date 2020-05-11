بقيمة 7.2 مليار دولار كدفعة أولى ... تفاصيل حصول مصر على قرض جديد لمواجهة كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يتحدث إلا بمعلومات دقيقة؛ موضحا أنه أول من تحدث عن اقتراض مصر مجددا من صندوق النقد الدولي.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،:« صندوق النقد الدولي قال شهادة في حق مصر عظيمة؛ ووافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 7.2 مليار دولار لمواجهة كورونا».





وأشار موسى، أن هذه الدفعة سوف تدعمنا في مواجهة هذا الوباء وتداعياته الكبيرة؛ لافتا أن أغلبية دول العالم أصبحت تعاني مشاكل اقتصادية رهيبة .





وأكد موسى، أن بعض دول العالم بدأت في فتح مجال الحياة الطبيعة أمام المواطنين؛ مرددا: «فرنسا فتحت الحياة والمترو النهاردة بس كل واحد واخد الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات».





ونوه موسى، أن الدوري الألماني والإنجليزي والإسباني والإيطالي في طريقهم للرجوع ولكن بدون جمهور؛ للتعايش مع كورونا.





ولفت موسى، أن كل دول أوروبا بدأت تدريجيا في رفع الإجراءات التي كانت فرضت لمواجهة فيروس كورونا.



