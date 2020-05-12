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اقتصاد

أسعار الدولار و العملات الأجنبية بالبنك الأهلى اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:01 ص
اسعار الدولار و العملات
اسعار الدولار و العملات الاجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم " الثلاثاء "12-5-2020، حسب اخر تحديث للبنك الأهلى .

وصل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو16.94 جنيه للشراء و 17.12 جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 19.27 جنيه للشراء و 19.62 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه بـ 14.60 جنيه للشراء و 14.80 جنيه للبيع.

 وسجل اليوان الصيني مقابل الجنيه  بـ 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.


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