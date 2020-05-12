أسعار الدولار و العملات الأجنبية بالبنك الأهلى اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم " الثلاثاء "12-5-2020، حسب اخر تحديث للبنك الأهلى .
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو16.94 جنيه للشراء و 17.12 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 19.27 جنيه للشراء و 19.62 جنيه للبيع.
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و استقر الفرنك السويسري مقابل الجنيه لـ 16.10 جنيه للشراء و 16.26 جنيه للبيع.
وبلغ سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه بـ 14.60 جنيه للشراء و 14.80 جنيه للبيع.
وسجل اليوان الصيني مقابل الجنيه بـ 2.21 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.