الجنيه يتفوق على الدولار فى زمن كورونا .. تراجع سعر الورقة الخضراء 31 قرشا منذ مطلع 2020

سجل سعر صرف الدولار اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020، مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفق أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.









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وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال 130 يوم من العام الجاري حتى اليوم، حيث فقد الدولار أمام الجنيه منذ مطلع العام الجاري 31 قرشًا، حيث سجل سعر صرف الدولار يوم 1 يناير 2020 نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.





واستطاع الجنيه المصري إثبات صموده امام الدولار خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد والعالم، ليعكس المجهود الاقتصادي المبذول في ذلك الشق حتى الان، وقوة ومتانة الاقتصاد المحلي رغم الأزمة المالية العالمية.





وخسر الدولار أمام الجنيه خلال الـ130 يوما المنقضية من العام على مستوى البيع ذات القيمة، وهبط سعر بيع الدولار لأدنى من 16 جنيه خلال العام الجاري أيضا.



