خالد مرتجي يروى كواليس التعاقد مع فايلر ..فيديو

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن تأكد من ملائمة رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق لشخصية الأهلي عقب اول جلسه جمعت بينهما؛ مشددا أنه توجه عقب ذلك لمحمود الخطيب رئيس النادي وأخبره أن هذا الشخص الأنسب.
وأضاف مرتجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أنه تم اختيار فايلر من بين ثلاثة مرشحين مشددا انه قبل فايلر كان هناك مدرب تشيكي ويوم الإعلان عن الصفقة طلب تأجيل تفعيل العقد إلى يناير ومع رفضنا اتجهنا لمرشحين آخرين كان من ضمنهم فايلر.
وتابع مرتجي أن جروس المدير الفني الاسبق للزمالك اخبر فايلر بمدى احترام واحترافية الاهلي لذلك حسم فايلر امره بالموافقه
وتابع أنه فور الاعلان عن اسم فايلر كان هناك هجون عنيف من جانب الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا مشددا انه اخبره امير توفيق مدير التعاقدات وقتها بان يصبر و ينتظر اراء الجماهير التي ستتغير بالتاكيد عقب عمل فايلر