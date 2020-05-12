خالد مرتجي يروى كواليس التعاقد مع فايلر ..فيديو

أكد خالد مرتجي عضو مجلس

إدارة

النادي

الأهلي

أن تأكد من ملائمة رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق لشخصية

الأهلي

عقب اول جلسه جمعت بينهما؛ مشددا أنه توجه عقب ذلك لمحمود الخطيب رئيس النادي وأخبره أن هذا الشخص الأنسب.