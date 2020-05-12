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رياضة

خالد مرتجي: الخطيب يستحق فترة رئاسية أخرى.. وهذه إنجازاته.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي يعمل طوال الوقت من اجل خدمه النادي ومصالحه مشددا على أنه لا تعنيه سوى مصلحة الاهلي ويعمل 24 ساعة في اليوم.

وأضاف خالد مرتجي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن الخطيب يستحق أن يتولى رئاسة النادب لفترة اخرى خاصة عقب ما حققه منذ تولي المنصب مشددا على أنه حقق انجازات انشائية ورياضية على أعلى مستوى.


وتابع خالد مرتجي أن فرع النادي في التجمع الخامس بدات تظهر ملامحه ولن يتبقي سوى عام حتى يصبح جاهز اضافة للتطوير الانشائي في فرع مدينه نصر والعمل في الوقت الحالي على انشاء جراح خاص للنادي هناك.

وأكمل خالد مرتجي أن هناك مجمع صالات يتم إنشاؤه حاليا في فرع الشيخ زايد مشيرا إلى أن التطوير أيضا شمل الجانب الرياضي والاهتمام بـ فريق السلة في النادي وتطور الأداء وأصبح ينافس على البطولات بخلاف الماضي. 

وأضاف أنه تم التعاقد مع مدير فني للفريق الاول على اعلى مستوى وملائم لشخصية الأهلي.

وأكمل أن الجميع يسعى لخدمه النادي ولا تعييه اي شىء وانه لو طلب منه العمل كـ بواب للنادي فسيوافق على الفور.
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