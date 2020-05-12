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منوعات

علماء يحذرون من تحوُّر فيروس كورونا للانتشار أسرع بين البشر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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احمد شريف

توصل باحثون إلى أن فيروس كورونا يتحور للتكيف مع الظروف المجتمعات  البشرية،  ويمكن أن يساعد التكيف على انتشاره بشكل أسرع.


ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبريس" ، تخشى مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي أن يكون العامل الممرض لفيروس كورونا قد تغير في الوجود بنجاح أكبر داخل  البشر.


وأفادت الصحيفة بأنه بعد تحليل أكثر من 5300 من جينوم كامل للفيروس التاجي الجديد من 62 دولة ، وجد الباحثون عدة طفرات تظهر أن الفيروس "يتكيف بشكل جيد" مع البشر.  


وحدد الفريق الطبي "طفرة حرجة محتملة" في "البروتين الزائد" الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية.


وقال البروفيسور مارتن هيبرد ، وهو مؤلف كبير للدراسة : "بشكل عام ، لا يبدو أن الفيروس قد تحور كثيرًا وأن معظم السلالات متشابهة نسبيًا مع بعضها البعض"، لافتا إلى أن هذا لأمر يشير إلى أن الفيروس يتكيف بشكل جيد مع البشر ولا يتغير بسرعة.


ويخشى الفريق المسؤول عن الدراسة، من أن تلك الطفرات أعطت الفيروس قدرة عالية للانتقال إلى البشر بسرعة كبيرة.

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