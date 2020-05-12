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منوعات

جيرمن شيبرد يضحي بحياته لحماية طفلة من هجوم كلاب شرسة.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

دخلت  فتاة صغيرة في نوبة بكاء؛ حين  رأت كلبها ذات الفصيل الراعي الألماني ""جيرمان شيبرد" يتعرض للهجوم من قبل كلبين شرسين عندما كانت تلعب في حديقة منزلها.


وبحسب صحيفة ديلي ستار، كانت الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا تلعب مع كلبها في قريتها  بجمهورية تتارستان غرب روسيا عندما ظهر كلبي صيد من آسيا الوسطى.


وحين رأى الكلب المخلص الكلاب الشرسة تقترب من صاحبته؛ ركض نحوها وبدأ في مهاجمتهما بضراوة .


وتظهر لقطات مصورة، الكلبان وهما يغرسان أسنانهما في الكلب الراعي الألماني، وهو يئن.


ويمكن سماع الفتاة وهي تبكي وتصرخ من أجل المساعدة وهي تشاهد القتال من غرفتها داخل المنزل، بعد أن أمرها والدها بالعودة إليه حين بدأ الهجوم على الكلب.


وبعد انتهاء المعركة نقل الكلب المخلص إلى العيادة البيطرية ، إلا أنه توفى متأثرا بجراحه مضحيا بحياته في سبيل الفتاة صاحبته.

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