آسر ياسين يخطف جمهور السوشيال الميديا بسبب مشهد مع نيللى كريم

تصدر الفنان اسر ياسين موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب مشاهده فى مسلسل " بـ 100 وش ".





وتصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأصبح الأكثر تداولا بسبب مشهده فى مسلسله بسبب اعترافه لنيللى كريم بحبه له فى مشهد رومانسى.

تفاعل الكثير من متابعيه على المشهد و كانت تعليقاتهم كالاتي: " ‏الدنيا مقلوبة على اسر ياسين وهو بيقول بحبك بس ماحدش اتكلم عن بصته ليها في المستشفى ودي بالنسبالي اجمد.. ‏انا بقيت بسمع حته أسر ياسين و هو بيقلها بحبك اكتر من ما بتنفس.. ‏انا عدت الفيديو بتاع اسر ياسين دا خمستلاف مره بجد".





مسلسل " ب ١٠٠ وش" تدور احداثه فى اطار كوميدي يتحدث عن عصابه تقوم بعمليات نصب و يقوم ببطولته النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





تقوم نيللى كريم بدور سكر و هى فتاة تعشق النصب فتتمكن من القيام بعمليات نصب و تفتتح " كوافير " خاص بها فى مزيج من الاحداث الشيقة