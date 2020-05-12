58 مليون دولار قيمة صادرات الأثاث خلال الربع الأول من 2020

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن تراجع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير-مارس" من العام الحالي بنحو 24% لتسجل 58 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس، اليوم، الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي بما قيمته 15 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة بما قيمته 8 ملايين دولار، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 6 ملايين دولار.
وأوضح التقرير أن إجمالي صادرات الأثاث إلى السودان بلغ خلال الثلاث شهور الأولى من العام الجاري 5 ملايين دولار، كما بلغ إلى العراق نحو 5 ملايين دولار.
وبلغ إجمالي صادرات الأثاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليوني دولار تلاها الأردن بقيمة مليوني دولار، ثم ليبيا بنحو مليوني دولار، وسجلت صادرات الأثاث إلى باقي دول العالم نحو 12 مليون دولار.