58 مليون دولار قيمة صادرات الأثاث خلال الربع الأول من 2020

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس، اليوم، الثلاثاء، أن

احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي بما قيمته 15 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة بما قيمته 8 ملايين دولار، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 6 ملايين دولار.