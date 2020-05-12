برلماني: التزاحم بالمحلات قبل العيد ينذر بكارثة

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول الازدحام الشديد على محلات الملابس فى جميع المحافظات في تجاهل واضح من جانب المواطنين لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وتجاهل تعليمات الحكومة ووزارة الصحة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، الحفاظ على البعد المناسب عند التعامل مع الاخرين، وارتداء الكمامات .





وأكد مشهور أن الزحام على شراء ملابس العيد ، أصبح خطرًا يهدد بحدوث كارثة قد تطفو على السطح بعد أيام معدودة، وسط عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس أثناء التسوق.





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وأوضح أن فيروس كورونا المستجد قد ينتشر بواسطة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، فانتقال العدوى بدون أعراض يلعب دورًا مهمًا في نشر هذا الفيروس، وهناك نحو 25%من العدوى يمكن أن تكون بلا أعراض، فالعدوى بدون أعراض من الصعب السيطرة عليها، حيث يتحرك المصابون بدون أعراض في المجتمع بحرية، ولا يتخذ المحيطون بهم أى نوع من الحماية أو الوقاية، وبذلك يكونون مصادر خفية كامنة لنشر العدوى.





وأكد النائب على ضرورة التزام المحليات بدورها في منع التجمعات ومراقبة التباعد الاجتماعي وتشجيع التسوق الإلكترونى والديلفرى وتنفيذ تعليمات التجول بدقة وبصرامة وتنظيم الطوابير أمام الأفران والمخابز بحيث بيتعد كل فرد عن الآخر بما لا يقل عن متر.