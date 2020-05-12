أخبار السعودية اليوم: أمر ملكي بصرف مئات الملايين للمستفيدين من الضمان.. أرامكو توزع 70 مليار ريال أرباحا.. حظر شامل في مدينة جنوبية بجازان.. وتسجيل 41014 حالة إصابة كورونا فى المملكة

1966 إصابة مؤكدة بكورونا بالرياض.. وإصابات النساء من المخالطة

حالات التعافي تتجاوز 30% ومعدل الوفيات يتناقص

واشنطن تنسق مع الرياض بشأن الوباء

شنكر: إیران تعمدت نـقـل الـوبــاء إلـى الـشــرق الأوســـط

الإمارات: تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة



"اسألوا الصين".. ترامب يقطع مؤتمرا صحفيا عن كورونا









تناولت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، أبرز التطورات المحلية والعالمية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وتصدر عناوينها أمر خادم الحرمين بصرف مئات الملايين للمستفيدين من الضمان.





وقالت صحيفة "الرياض" الأوسع انتشارًا في المملكة، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه بصرف 1850 مليون ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.





وذكرت "الرياض" أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي كشف عن تسجيل 1966 حالة جديدة في المملكة منها 38% لسعوديين و62% لغير السعوديين، ليبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) 41014 حالة منها 28022 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 149 حالة في العناية، مشيرا إلى تسجيل 1280 حالة تعافٍ، لتبلغ حالات التعافي الى 12737 حالة، لافتا إلى أن نسب التعافي في المملكة تتجاوز 30% من إجمالي الحالات.





وتم تسجيل 9 وفيات جديدة ليبلغ عدد حالات الوفاة 255 حالة.





وأوضح العبد العالي أن 22% من الحالات الجديدة من الإناث و78% من الذكور، ويشكل الأطفال نسبة 7% من حالات الإصابات، بينما تبلغ النسبة لكبار السن 4%، فيما تبلغ نسبة الإصابات بين البالغين 89%.





وأكد مساعد وزیر الخارجیة الأمريكیة لشئون الشرق الأدنى السفیر دیفید شینكر لـ"الریاض"، الشراكة السعودیة - الأمريكیة المتینة لمواجهة ما یترتب على دعم حكومته الكامل لحق السعودیة في الدفاع عن النفس في مواجهة تدخلات إيران.





وشدد "شینكر" من خلال تصریحاته لـ "جریدة الریاض" على اتهام الحكومة الأمیركیة لإیران والصین بتورطهما بإخفاء الحقائق وبث أخبار كاذبة عن وباء كوفید - 19، وبعد معرفتهما الكاملة بظروف انتشار الوباء استمرتا بتسییر رحلات الطیران من الصین إلى إیران ومن إیران إلى دول في الشرق الأوسط، ملمحًا الى أن إیران تعمدت نقل الفیروس إلى الشرق الأوسط.





وأوضح أن كوفید 19 یسبب مشكلات اقتصادیة ومنها عدم الاستقرار في أسعار سوق النفط وبالتالي نحن على تواصل وتنسیق وثیق مع المملكة ودول "أوبك" لضمان استقرار الأسعار.





عربيًا، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها أكثر من 32 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .





وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 19,661 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 203 حالات.





وقالت صحيفة "عكاظ": "أعلنت اليوم شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، مؤكدة قوة مركزها المالي وقدراتها التشغيلية رغم بيئة الاقتصاد الكلّي الصعبة وانخفاض الطلب على الطاقة إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".





وصرَّح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، في معرض تعليقه على النتائج: «لقد حققت الشركة أرباحًا وتدفقات نقدية حرّة قويتين، رغم ضعف الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار النفط».





كما صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا،، فقد تقرر منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًا في محافظة (بيش) بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء الموافق 19 رمضان 1441هـ وحتى إشعار آخر.





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وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قطع مؤتمره الصحفي أمام البيت الأبيض وغادر المكان بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا، حيث أكد ترامب خلال المؤتمر أن الولايات المتحدة تقوم بإجراء الفحوصات على فيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى.





وبادرت إحدى الصحفيات بسؤال ترامب عن سبب استمراره في الحديث عن عدد الاختبارات في ما يتعلق بكورونا في الولايات المتحدة، بينما تستمر الوفيات، فرد بحدة: "لا تسألوني.. اسألوا الصين"، ووصف ترامب السؤال بـ "القذر"، ما أثار غضب الصحفية التي وجهت له السؤال.