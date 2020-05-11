ارتفاع وفيات السعودية بـ كورونا لـ 225 حالة

سجلت المملكة العربية السعودية، 1966 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 41014 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن من بين هذه الحالات يوجد حاليًا 28022 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 149 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
وبدوره بين الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي ان عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1280 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 12737 حالة.
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وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 255 حالة وفاة.