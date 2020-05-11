ارتفاع وفيات السعودية بـ كورونا لـ 225 حالة

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة

في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 255 حالة وفاة.