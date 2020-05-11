AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع وفيات السعودية بـ كورونا لـ 225 حالة

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:07 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
سجلت المملكة العربية السعودية، 1966 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 41014 حالة. 

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن من بين هذه الحالات يوجد حاليًا 28022 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 149 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وبدوره بين  الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي ان عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1280 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 12737 حالة. 

اقرأ أيضا :

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 255 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معظمهم مصريون.. السعودية تعلن أحدث إحصائية لمصابي كورونا

إعلان جديد من السعودية .. تعافي 29 ووفاة 4 و96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة السعودية : ٢٢ ألفا دخلوا الحجر الصحي

غير مسبوق.. 4 مدن سعودية تسجل 962 إصابة بـ كورونا خلال ساعات

1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

السعودية تتخطى حاجز الـ 2000 حالة شفاء من كورونا

ترشيحاتنا

بعد فشلها في الإجابة عن السؤال.. علي غزلان يسخر من منة عرفة

التعليم: إجراءات التقديم في المدارس هذا العام ستتم بالكمامات.. أول يونيو

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا وآخر سيئا بخصوص فيروس كورونا.. ورفع الإغلاق

مسلسل البرنس الحلقة 18 .. ابنة محمد رمضان تبكي الجمهور بعد إلقائها في الشارع

حقيقة ظهور الدبور الآسيوي القاتل في الكويت

وفاة النجم العالمي جيري ستيلر بطل "ساينفلد"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير أحمر سيرين عبد النور تثير الجدل .. والجمهور: بتقلدي السندريلا

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق

بـ عدسات زرقاء.. شاهد هنا شيحة في أحدث ظهور