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أخبار العالم

تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:11 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
حذر متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الإثنين من التجمعات العائلية، لافتًا إلى أنها سببًا فى ارتفاع إصابات الأطفال والنساء ما تزيد من إحتمالية خطر تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


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وأوضح العبدالعالى فى المؤتمر اليومى، أن الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% منهم حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.


 وأشار إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات.


كما أعلن تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصًا. فيما ذكر أنه تم تسجيل 1280 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 12737 حالة.


وبهذا بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.
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